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مجتمع

أجواء مغشاة وجليد على هذه المناطق

5 جانفي 2025 ()

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يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد الأجواء بالمناطق الشمالية للوطن، اليوم الأحد، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، لتتلبّد السماء تدريجيا بداية من الظهيرة، على المناطق الغربية.

وحذرت ذات المصالح في نشرية لها، من تشكّل الجليد خلال صبيحة اليوم، على المناطق الداخلية، الهضاب العليا، ومنطقة الأوراس.

هذا وستشهد المناطق الجنوبية للوطن – حسب توقعات الطقس - أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى التي تميّز جنوب منطقة الواحات خلال الصبيحة.

وفي نشرية خاصة، حملت تنبيها من المستوى الأول باللون الاصفر، حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب زوبعة رملية بإن قزام.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى، فستتراوح بين 18 و21 درجة مئوية على المانطق الساحلية، وبين 09 و19 درجة على المناطق الداخلية، وبين 12 و26 درجة مئوية على المناطق الجنوبية.

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