وهران: الإطاحة بشبكة تنظم رحلات "الحرڤة"

أطاحت شرطة وهران، ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بشبكة إجرامية لتنظيم رحلات الإبحار السري، وتم توقيف 4 أشخاص.

وأفاد بيان لذات الهيئة، عبر حسابها على "الفايسبوك"، اليوم الأحد، بأن "عناصر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، وضعوا حدا لنشاط هذه الشبكة، بعد "المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل ذات العناصر، والتي مفادها قيام أفراد الشبكة بتنظيم رحلات الإبحار السري، بعد تكثيف التحريات الميدانية والتقنية وتتبع وترصد نشاطهم الإجرامي، وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن".

وأضاف البيان "أسفرت العملية عن توقيفهم الواحد تلو الآخر، وحجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 25 مليون سنتيم، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم، موضوعه تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة قصد الحصول على منفعة مالية مباشرة لشخص أو عدة أشخاص، سيحالون بموجبه أمام العدالة".

ولم يشر البيان متى تمت عملية التوقيف.



