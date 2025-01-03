اهتمام ياباني للاستثمار في هذا القطاع

ناقش وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد، مع سفير اليابان الجديد لدى الجزائر، سوزوكي كوتارو، تعزيز علاقات التعاون والشراكة التي تجمع البلدين في قطاع الطاقة والمناجم.

وأفادت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على "الفايسبوك"، بأن" وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، استقبل، اليوم الأحد 5 جانفي 2025، بمقر دائرته الوزارية، سفير اليابان الجديد لدى الجزائر، سوزوكي كوتارو، وذلك بحضور كاتبي الدولة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى عدد من الإطارات بالوزارة".

وخلال هذا اللقاء، يضيف البيان: "استعرض الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الجزائر واليابان في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مؤكدين على عمق هذه العلاقات التاريخية المتميزة".

كما تركزت المناقشات حول استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة، أبرزها المحروقات، لاسيما أنشطة الاستكشاف وتطوير الحقول، وكذا الطاقات الجديدة والمتجددة على غرار الطاقة الشمسية وتطوير الهيدروجين وتخزين الطاقة.

واستعرض وزير الدولة، بهذه المناسبة، البرامج التطويرية الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، مشيرا إلى أهمية مشاركة الشركات اليابانية في هذه المشاريع الاستراتيجية.

وشدد على ضرورة التركيز على نقل المعرفة، التكوين، التطوير التكنولوجي، والتصنيع المحلي للمعدات، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر.

كما أولى اللقاء اهتماما خاصا للتعاون في مجال المناجم، إذ تم بحث فرص استكشاف واستغلال المعادن النادرة والأتربة النادرة، بالإضافة إلى المشاريع المنجمية المهيكلة التي تعمل الجزائر على تطويرها لتعزيز اقتصادها الوطني، حسب البيان.

من جهته، أعرب السفير الياباني عن اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في الجزائر، مشيدا بالمناخ الاستثماري الجيد والفرص الكبيرة التي يتيحها السوق الجزائري، خاصة في مجالات المحروقات والمناجم والطاقات المتجددة.

كما أكد السفير حرص بلاده على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.



