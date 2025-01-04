عملية نوعية للمقاومة في غزة

بعد أكثر من 15 شهرا من القصف والتدمير، لا تزال المقاومة في غزة قادرة على توجيه ضربات موجعة للاحتلال الصهيوني.

فبعد الرشقات الصاروخية، الأسبوع الماضي، جاء الدور اليوم، على كمين محكم نفذته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بالتعاون مع "سرايا القدس"، غربي بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وجاء في بيان لحركة "حماس": "قام مجاهدونا بالتعاون مع سرايا القدس بالاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود، بالأسلحة والقنابل اليدوية وإيقاعهم بين قتيل وجريح، ولاحقوا أحد الجنود الذي فرّ من المكان وأجهزوا عليه من المسافة صفر، غربي مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غـزة".

هذه العملية تأتي، في وقت يشتد فيه الخناق على حكومة تل أبيب لإبرام صفقة وقف إطلاق النار، فمن المتوقع أن يتنقل رئيس الموساد، ديفيد برنيع، غدا، إلى قطر لمواصلة عملية المفاوضات.