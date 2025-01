Une opération de qualité de la résistance à Gaza

Après plus de 15 mois de bombardements et de destruction, la résistance à Gaza reste capable de porter des coups douloureux à l’occupation sioniste.

Après les salves de roquettes de la semaine dernière, le mouvement palestinien de résistance "Hamas", en collaboration avec "Saraya Al-Quds", qui a été menée à l’ouest de Beit Lahia, ont mené ce dimanche une embuscade soigneusement orchestrée dans le nord de la bande de Gaza.

"Nos combattants, en coopération avec Saraya Al-Quds, ont affronté une force ennemie composée de 10 soldats, utilisant des armes légères et des grenades. Ils ont infligé des pertes, tuant et blessant plusieurs ennemis. Ils ont ensuite poursuivi un soldat qui tentait de s’enfuir et l’ont neutralisé à bout portant, à l’ouest de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza", a révélé le mouvement Hamas dans un communiqué.

Cette opération survient alors que la pression s’intensifie sur le gouvernement de Tel-Aviv pour conclure un accord de cessez-le-feu. Le chef du Mossad, David Barnea, devrait se rendre demain au Qatar pour poursuivre les négociations.