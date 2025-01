Équipements publics : Les instructions de Belaribi

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a entamé, ce dimanche, une série de réunions d'évaluation au siège du ministère à Alger. Ces réunions visent à examiner les réalisations de l'année 2024 et à élaborer un plan d'action pour 2025, en conformité avec la loi de finances pour cette année, selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère sur Facebook.

Lors de cette première réunion, le ministre s’est concentré sur la Direction générale des équipements publics, dont le DG Abdelkrim Ben Chadi, a présenté un exposé détaillé sur les réalisations de l'année écoulée. Il a été révélé que 583 projets d’équipements publics de l’ensemble de 830 ont été lancés, représentant un taux d’exécution de 70 %. Par ailleurs, 158 projets d’équipements publics ont été livrés lors de la rentrée scolaire de septembre 2024.

Suite à cette présentation, le ministre a donné des instructions fermes pour achever le reste des projets prévus pour l'année 2024, soit 247 équipements publics, avant la fin du premier trimestre de l'année 2025. Il a également ordonné que les paiements des prestations déjà réalisées soient effectués avant le début des travaux, et que toutes les dettes des bureaux d'études soient réglées avant la fin du mois en cours.

Concernant les wilayas où des retards ont été accusés, Belaribi a ordonné l’envoi de commissions d'inspection afin d’identifier les causes de ces retards. Les wilayas concernées sont : Alger, Blida, Tissemsilt, Batna, Tizi Ouzou, Oran, Boumerdès, Constantine, Ouargla, Mascara, Aïn Defla, Djanet, Adrar, Oum El Bouaghi, Tébessa, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Illizi, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Relizane, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

Pour l'année 2025, la Direction des équipements publics est chargée de 224 projets répartis sur 53 wilayas. Le communiqué souligne que 9 de ces wilayas ont déjà achevé les procédures administratives nécessaires et s'apprêtent à lancer les travaux.

Le ministre a insisté sur l'importance de renforcer la coordination avec les walis afin d'accélérer les études et l’approbation des projets par les commissions wilayales des marchés publics.