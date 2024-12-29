انطلاق التصفيات الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، مساء اليوم، على انطلاق فعاليات التصفيات الدولية للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده في طبعتها العشرين، والتي تجري فعالياتها بمقر الوزارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع مقار ممثليات الجزائر الدبلوماسية بالدول المشاركة في المسابقة.

وستفضي هذه التصفيات عن اختيار 20 متسابقا من مختلف الدول، يدعون للجزائر من أجل المشاركة في المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي تنظم برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة.

ويؤطر فعاليات التصفيات الدولية للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده، لجنة تحكيم دولية تتكون من أربعة محكمين من الجزائر ومحكم من دولة النيجر، ومحكم من المملكة العربية السعودية.