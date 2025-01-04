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مجتمع

أمطار ورياح قوية تجتاح هذه الولايات

6 جانفي 2025 ()
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توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، اضطراب جوي يجتاح غرب البلاد.

وأوضح تنبيه لذات المصالح نشر عبر موقعها الرسمي، أن أمطار غزيرة، تتعدى كميتها 20 ملم محليا، ستمس ولايات: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم والشلف، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم الاثنين، إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

كما ستشهد ولايات: عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة والجزائر العاصمة، رياحا قوية تصل سرعتها مابين 60 و70 كلم/سا، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، ستمتد إلى غاية صباح يوم غد الثلاثاء.

فيما حذر المصدر ذاته، من رياح قوية مسحوبة بتطاير كثيف للرمال تجتاح ولاية اليزي، وذلك طيلة نهار اليوم.

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