آخر الأخبار
إشتراك دخول
مال و أعمال

أسعار النفط اليوم

6 جانفي 2025 ()

38serv

+ -

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، للمرة الأولى في 6 جلسات، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي ومخاوف بشأن عقوبات على الناقلات الروسية.

وبحلول الساعة 07:35 صباحًا بتوقيت غرينتش (08:35 بتوقيت الجزائر)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2025، بنسبة 0.25 بالمائة لتصل إلى 76.32 دولارًا للبرميل، وفق الأرقام التي ينشرها موقع " oilprice" المتخصص.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فيفري 2025، بنسبة 0.20 بالمائة لتصل إلى 73.83 دولارًا للبرميل.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أطراف تسعى لتأزيم علاقات الجزائر مع جوارها

    6326 قراءة
  • 3

    الساعات الأخيرة للأسد في القصر (فيديو)

    6216 قراءة
  • 4

    فاجعة في البيض

    5929 قراءة
  • 5

    ماذا بقي لتنظيم "الماك" الإرهابي؟ (فيديو)

    5437 قراءة