أسعار النفط اليوم

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، للمرة الأولى في 6 جلسات، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي ومخاوف بشأن عقوبات على الناقلات الروسية.

وبحلول الساعة 07:35 صباحًا بتوقيت غرينتش (08:35 بتوقيت الجزائر)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2025، بنسبة 0.25 بالمائة لتصل إلى 76.32 دولارًا للبرميل، وفق الأرقام التي ينشرها موقع " oilprice" المتخصص.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فيفري 2025، بنسبة 0.20 بالمائة لتصل إلى 73.83 دولارًا للبرميل.