منصوري في ليبيريا

حلت كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، بعاصمة جمهورية ليبيريا، مونروفيا، حيث استقبلت من طرف جوزيف نيوما، رئيس جمهورية ليبيريا، حسبما أورده بيان لوزارة الخارجية مساء أمس.

وخلال هذا اللقاء، سلمت كاتبة الدولة رسالة خطية إلى الرئيس الليبيري، موجهة إليه من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما أبلغته تحياته الأخوية، وتطلعه لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين.

من جهته، أشاد الرئيس الليبيري بعمق العلاقات الثنائية، وبالمكانة المرموقة للجزائر على الصعيد الإفريقي، مبديا تقديره للزيارة التي تقوم بها كاتبة الدولة إلى بلاده.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.