ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطيران المدني خلال 2024

أشارت بيانات أولية للاتحاد الألماني لقطاع الطيران "بي.دي.إل"، إلى مقتل 334 شخصا في حوادث طيران مدني على مستوى العالم العام الماضي.

وتظهر البيانات، التي كُشف عنها، اليوم الإثنين، ارتفاعا كبيرا في عدد ضحايا حوادث الطيران المدني، مقارنة بسنة 2023، وتشير المعطيات إلى تسجيل 80 حالة وفاة عام 2023، وهي ثاني أقل حصيلة منذ 1970.

وبالمقابل، فقد شملت وفيات حوادث الطيران المدني، خلال العام الماضي، ركاب وأفراد طواقم طائرات، بالإضافة إلى سبعة أفراد على الأرض. وتشمل إحصائيات الاتحاد الحوادث التي وقعت لطائرات بها 14 مقعدا على الأقل. وتم استبعاد الطائرات الأصغر حجما وحوادث الطيران العسكري من التقرير.

وقال الاتحاد في تقريره، إنه بعد أن بلغ عدد الوفيات في حوادث الطيران أدنى مستوى قياسي له في عام 2017، ارتفع مجددا في السنوات اللاحقة، إلا أن هناك تحسنا كبيرا في السلامة، عند المقارنة على مستوى طويل المدى.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، يواخيم لانج: "كان الطيران، العام الماضي، أكثر أمانا بنحو 53 مرة مقارنة بسبعينيات القرن الماضي".

وبحسب الاتحاد، جرى التحقيق في 17 حادثا تتعلق بطائرات ركاب وشحن في عام 2024. وسجلت كوريا الجنوبية أسوأ حادث طيران مدني في 29 ديسمبر الماضي، عندما تحطمت طائرة بوينغ من طراز "737-800" تابعة لشركة طيران "جيجو"، أثناء هبوطها في مطار موان الكوري الجنوبي.

وأسفر الحادث عن وفاة 179 راكبا، بينما نجا اثنان من أفراد الطاقم. ولا يزال المحققون يبحثون عن سبب الحادث.

ووفقا لتوقعات منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة، بلغ عدد ركاب رحلات الطيران على مستوى العالم، العام الماضي، حوالي 4,7 ملايير مسافر، أي أكثر من 10 أضعاف المتوسط السنوي في سبعينيات القرن الماضي، والذي بلغ 440 مليون مسافر. وفي بعض السنوات، خلال تلك الفترة، لقي أكثر من 2000 شخص حتفهم في حوادث تحطم الطائرات.