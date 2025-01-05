قتلى وجرحى صهاينة في إطلاق نار بالضفة الغربية (فيديو)

أعلن الإسعاف الصهيوني، اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة مستوطنين صهاينة، في عملية إطلاق نار على حافلة بالقرب من مستوطنة كدوميم، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "العملية أسفرت أيضا عن إصابة 7 أشخاص، وأن منفذها أطلق النار من مركبة على حافلة وسيارة ثم لاذ بالفرار". وبعد نحو نصف ساعة من العملية، عثرت قوات الاحتلال الصهيوني على مركبة ثالثة بداخلها مستوطن مصاب بجروح حرجة.

أطلق مقاوم النار على حافلة تقل مستوطنين قرب قلقيلية في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة عشرة آخرين، ثم انسحب من المكان بسلام



مشط رصاص واحد كان كافي . pic.twitter.com/pS3Eb8TSgi — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 6, 2025

وأكدت مصادر صهيونية أن المقاوم، منفذ عملية إطلاق النار، تمكن من الانسحاب من المنطقة. وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس بشكل كامل بحثا عن المنفذ.

وقالت مصادر لقناة الجزيرة، إن مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين قرب قرية بورين، جنوبي نابلس عقب العملية.