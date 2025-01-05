البليدة: يحرق صديقه بسبب بضعة دنانير

استيقظ سكان حي شعبي في وادي العلايڤ بالبليدة، نهار أمس الأحد، على وقائع جريمة بشعة، راح ضحيتها عامل ثلاثيني، كان يرقد في سلام، ليستفيق والنيران تلتهم جسمه، ولم تنفع محاولات إنقاذه إطلاقا.

الجريمة، وحسب المعلومات التي توفرت لدى "الخبر" وشهادة مقربين من الضحية، أفادت بأن الأخير كان يرقد بمحل وسط المدينة، كونه يعمل أثناء ساعات الليل، وهو يغط في نومه، تسلل إليه الجاني، والذي هو صديقه، وسكب عليه كمية من مادة سريعة الالتهاب، ثم أضرم النار فيه ولاذ بالفرار.

واتضح أن دوافع الجريمة، مبدئيا، والتي هي محل تحقيق أمني، تعود إلى خلاف سابق حول دين عالق بين الجاني والضحية، ويتعلق الأمر بمبلغ زهيد، فقدَ بسببه الجاني صوابه.