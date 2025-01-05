بيان هام بخصوص سكنات "عدل 3"

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم الإثنين، عن إبرام اتفاقية مالية بين البنك الوطني للإسكان والبنوك العمومية، وهي صندوق التوفير والاحتياط، البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، بنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها صدر، اليوم الإثنين، أن "الاتفاقية من شأنها حشد الموارد المالية اللازمة بغرض تمويل إنجاز المشاريع السكنية بصيغة "عدل 3".

وحسب البيان، فإن الأمر يتعلق بالشطر الأول المقدر بـ200.000 وحدة سكنية المعنية بالانطلاق في سنة 2025. ويضمن التمويل توفير 62% من قيمة السكن و38% المتبقية يسددها المستفيد عبر 5 دفعات.حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر في 25 يونيو 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ سنة 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء مساكن البيع عن طريق الإيجار.