مسجد باريس يدين التشهير الذي يقوده ضده اليمين المتطرف

أدان مسجد باريس الكبير، اليوم الإثنين، "بشدة" حملة التشهير التي استهدفت هذه المؤسسة ورئيسها، شمس الدين حفيز، والتي تقودها قناة "سي نيوز" التلفزيونية، وبعض الشخصيات ذات "المستوى المتدني"، كما وصفها بيان صدر اليوم عن هذه الهيئة الدينية.

وأشار مسجد باريس في بيانه، الذي تلقت "الخبر" نسخة منه، إلى أنه، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهر على قناة "سي نيوز" مدوّن "مغمور" يُدعى شوقي بن زهرة، حيث أطلق اتهامات خطيرة، زاعما أن المسجد يسعى لزعزعة استقرار فرنسا.

وأضاف البيان أن "هذه الاتهامات تتناغم مع التصريحات التي كان أطلقها، قبل أيام، السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافيي درينكور، المعروف بعدائه للجزائر، وذلك أثناء استضافته على نفس القناة".

وأوضح البيان ذاته، أنه إذ يؤكد "رفضه الكامل لهذه الادعاءات المغرضة، التي تأتي ضمن استراتيجية قناة "سي نيوز"، لتشويه صورة المسلمين في فرنسا، وإنكار حقهم في الوجود، ونشر أفكار اليمين المتطرف في المجتمع الفرنسي"، فإنه كذلك يؤكد "التزامه بالبقاء مؤسسة مستقلة تحمل صوت الإسلام والمسلمين في فرنسا، وتفتح أبوابها بشكل أخوي للجميع وللعالم، مع تعزيز روابطها مع العديد من الدول، بما في ذلك الجزائر".

وفي السياق، عبر مسجد باريس الكبير أنه "يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ادعاء كاذب تنشره قناة "سي نيوز" أو غيرها من الوسائل الإعلامية، إذا ما مست نزاهة المؤسسة أو المسلمين الذين تمثلهم"، مختتما البيان بدعوة "جميع المواطنين الفرنسيين إلى الالتزام بالسلام والوحدة والتماسك الاجتماعي، وهي القيم التي يعمل المسلمون في فرنسا على تعزيزها يوميا".