عطاف يُستقبل من طرف رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى

استُقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم ببانغي، من قبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان آرشانج تواديرا، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح بيان الخارجية، أن وزير الدولة سلم إلى الرئيس فوستان آرشانج تواديرا رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما نقل إليه تحياته الأخوية وتطلعه لمواصلة العمل معه من أجل توطيد علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين.

وحسب البيان ذاته، فقد شكل اللقاء "فرصة لبحث السبل الكفيلة بإضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق البيني داخل المنظمة القارية، فضلا عن تأكيد مواصلة جهود الجزائر، من موقعها بمجلس الأمن الأممي، في دعم الأمن والاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى".