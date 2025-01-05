قرار جديد من ديوان المركب الأولمبي

أعلنت إدارة ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف عن رفضها استقبال المباريات في ملعبي 5 جويلية ونيلسون مانديلا التي تجري دون حضور الجمهور إلا في حالات الضرورة القصوى ووفق شروط محددة.

وأشارت إدارة الديوان في مراسلة توجهت بها إلى الأندية العاصمية الأربعة الناشطة في بطولة المحترف الأول (مولودية الجزائر واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد ونادي بارادو إلى ما وصفتها تدابير اتخذتها بخصوص المباريات من دون جمهور بالملعبين اللذين تشرف على تسييرهما وهما ملعبا 5 جويلية و نيلسون مانديلا.

وجاء في نص المراسلة أن الديوان اتخذ إجراءات، ستصبح حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 2025، ويتعلق الأمر، بعدم قبول احتضان مباريات أي فريق دون جمهور بما في ذلك الأندية التي لديها حق توطين مبارياتها بملعبي 5 جويلية ونيلسون مانديلا، التابعين لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف.

وعن دوافع هذا القرار أوضحت الإدارة العامة للمركب، "أنها مؤسسة عمومية اقتصادية ذات طابع تجاري وأن عدد المباريات دون جمهور التي لعبت بملعب 5 جويلية الأولمبي خلال مرحلة الذهاب للموسم الجاري، أضرت كثيرا بالمؤسسة اقتصاديا، وأصبحت هاجسا يثقل كاهلها"

وأوضحت إدارة ديوان المركب الأولمبي في ذات البيان أنه وفي حالة الضرورة القصوى التي تفرض عليها استقبال المباريات دون حضور الجمهور فسيكون النادي المعني بالاستقبال مجبرا على دفع التكاليف دون أن توضح طبيعتها أو قيمتها.