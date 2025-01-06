عطاف في زيارة رسمية إلى الكاميرون

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم بياوندي، عاصمة جمهورية الكاميرون، في زيارة رسمية.

وحسب بيان وزارة الخارجية، تأتي زيارة عطاف، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار "تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف فضاءات انتمائهما المشتركة على الصعيدين القاري والدولي".

كما تهدف الزيارة –وفق ذات البيان- إلى "تعزيز مساعي البلدين نحو تحقيق المزيد من المكتسبات على نهج التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والنفع المتقاسم".