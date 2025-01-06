أردوغان يهدد بالتحرك في سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، رفضه أي تقسيم لسوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، مشددا على أن أنقرة جاهزة لاتخاذ "الإجراءات اللازمة".

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة: "لا يمكننا أن نسمح تحت أي ذريعة كانت بأن يتم تقسيم سوريا، وفي حال لاحظنا أدنى خطر (لحصول ذلك)، سنتخذ سريعا الإجراءات اللازمة".

وهدد الرئيس التركي بشن عملية جديدة عبر الحدود داخل سوريا ضد الفصائل المسلحة الكردية إذا شعرت تركيا بتهديد.

وأضاف: "لا مكان للإرهاب، ومن يدعمون الإرهابيين سيدفنون مع أسلحتهم"، مبرزا "في حال تجدد الخطر، يمكننا التدخل بشكل مفاجئ، في ليلة واحدة.. لدينا القدرة على ذلك".

وتأتي تصريحات أردوغان بعدما أسفرت اشتباكات متواصلة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية الكردية في ريف منبج بشمال سوريا عن أكثر من مئة قتيل خلال يومين حتى فجر الأحد، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.