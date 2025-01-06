تغيير في إدارة شباب قسنطينة

أعلنت الشركة الرياضية لشباب قسنطينة، مساء اليوم، عن تعيين وديع لخضاري رئيسا لمجلس إدارة النادي، خلفا للمستقيل طاهر شيلا الذي عمل في هذا المنصب منذ الصائفة الفارطة، بعد رحيل رئيس مجلس الإدارة السابق عبد الغاني قوراري.

ويذكر أن رئيس مجلس الإدارة الجديد وديع لخضاري يعد ابن مدينة قسنطينة ويعمل كإطار في شركة "آبار"، ويأمل أنصار النادي القسنطيني أن يكون هذا الأخير في مستوى تطلعاتهم، خاصة وأن تنصيبه جاء في فترة الانتقالات الشتوية، حيث تنتظر منه جماهير الفريق أن يقوم في هذه الفترة بانتدابات نوعية تكون في مستوى طموحات النادي محليا وقاريا.