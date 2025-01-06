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رياضة

إدارة "الكناري" تكشف أول المسرحين

6 جانفي 2025 ()

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أعلنت إدارة شبيبة القبائل، مساء اليوم الإثنين، تسريح اللاعب البوركينابي، جبريل واتارا.

وكشف النادي، في بيان، أن الرئيس، الهادي ولد علي، وقع على فسخ عقد المهاجم أمسية اليوم، ليكون بذلك أول اللاعبين المسرحين في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان اللاعب قد التحق بصفوف "الكناري" خلال الصائفة الماضية ولم يقدم الآداء المنتظر منه، مكتفيا بتسجيل هدف وحيد ضد نجم مقرة في البطولة الوطنية.

وتأتي خطوة الإدارة القبائلية بعد أيام قليلة من رحيل المدرب عبد الحق بن شيخة الذي كان وراء استقدام اللاعب حيث أشرف عليه عندما كان يدرب في البطولة المغربية.

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