أمطار ورعود على هذه الولايات

نبهت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى استمرار تساقط الأمطار، اليوم الثلاثاء، مرفقة برعود على عدد من ولايات الوطن لاسيما الوسطى والشرقية.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي كل من العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وعلى عكس المناطق الغربية التي تتحسن بها الأجواء بداية من ظهيرة اليوم، يستمرّ تساقط الأمطار على المناطق الوسطى والشرقية، الساحلية منها والداخلية – حسب توقعات الديوان – إلى غاية الليل، لتتحسّن الأجواء تدريجيا.

أما بالمناطق الجنوبية للوطن، فستشهد "أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم".