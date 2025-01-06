منصوري تُستقبل من طرف الرئيس الغامبي

حلت كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، بالعاصمة بانجول، حيث سلمت للرئيس الغامبي، أداما بارو، رسالة خطية وجهها إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أن كاتبة الدولة نقلت تحيات رئيس الجمهورية الأخوية إلى نظيره الغامبي، وعبرت عن استعداده للعمل سويا معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. من جهته، عبر الرئيس الغامبي عن "امتنانه لعمق العلاقات التي تربط البلدين، وعن تقديره للدور الريادي للجزائر في إفريقيا، خاصة مع تولي بلادنا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، حيث ترافع لصالح القضايا الإفريقية، لاسيما تلك المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن ومكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، أنه تم خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية ودراسة سبل تعزيزها".