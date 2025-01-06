شبكة سرقة المركبات بولايات الوسط في قبضة الأمن

ألقى عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في الأربعاء، بولاية البليدة، مطلع الأسبوع الجاري، القبض على 5 مشتبه فيهم، بارتكابهم جرائم سرقة مركبات وسيارات، بولايات بومرداس والجزائر العاصمة والبليدة، وتفكيكها وتقطيعها، والتمويه عند نقلها لتسويقها وإخفائها، بتغطيتها بالنفايات المنزلية، لتفادي افتضاح جرمهم.



المعلومات الأمنية التي بحوزتنا، تكشف أن عناصر الشبكة (أعمارهم تراوحت بين 19 و37 سنة)، قاموا بارتكاب أفعال سرقة موسعة، ومكنت المتحرين من حل 24 قضية سرقة، عبر ولايات بومرداس والجزائر العاصمة والبليدة، كان المشتبه فيهم يستولون على تلك المركبات، وبالأساس على شاحنات من الحجم الصغير، ثم يحولونها على مخابئ لهم بمستودعات وورشات بالبليدة، لتفكيكها وتقطيعها إلى قطع، ونقلها تبعا لذلك على مراحل لتسويقها، مستغلين أسلوب التمويه على أنها شاحنات لنقل القمامة.

وسمحت العملية النوعية بحجز شاحنتين وقطع غيار وأدوات، يستعملها عناصر الشبكة في التفكيك والتقطيع. هذا وسيتم مثول المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة الأربعاء، لاتخاذ الإجراء القانوني ضدهم.

يشار في السياق إلى أن ضحايا أفعال سرقة لمركباتهم، وبالأخص لنوع الشاحنات الصغيرة، أطلقوا في هذه الأيام من العام الجديد 2025، حملة تضامن وتبليغ عبر الفضاء الافتراضي، كشفوا فيها تعرضهم إلى سرقات لمركباتهم في وضح النهار، خاصة بالجهة الشرقية من البليدة.