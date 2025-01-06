محاولة متجددة لانتخاب رئيس للبنان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة عامة بعد غد الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد دعا نبيه بري إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من يوم الخميس، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.

وانتهت ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر 2022، وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات مجلس النواب اللبناني لاختيار الرئيس، تأجلت الانتخابات باستمرار، وكانت آخر جلسة عقدت في جوان 2023.

وينتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري، بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي ذلك.