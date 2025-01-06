تيبازة: حجز 28 قنطارا من الكوابل

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة، في ولاية تيبازة، بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية، وحجزت لديها 16 قنطارا من الكوابل الكهربائية من الألمنيوم، و12 قنطارا من الكوابل الكهربائية المصنوعة من النحاس، ومعدات تقطيع.

وأفادت مصالح أمن ولاية تيبازة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، بأن "الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة فوكة، شرقي تيبازة، تمكنت من توقيف شخص على متن شاحنة، ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة كوابل الكهرباء من مادتي النحاس والألمنيوم، متبوعة بتخريب أملاك عمومية، مع التسبب في تذبذب عملية تموين المواطنين بالكهرباء".

وبعد تفتيش الشاحنة، تم ضبط وحجز كوابل كهربائية من مادة الألمنيوم بوزن مقدر بـ16 قنطارا، كوابل كهربائية من مادة النحاس بوزن مقدر بـ12 قنطارا وآلات ومعدات التقطيع. كما تم حجز الشاحنة المضبوطة في عملية نقل الكوابل الكهربائية محل سرقة.

وبعد استيفاء مجريات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة عن قضية تخريب أملاك عمومية، حيازة ونقل وتخزين مواد حساسة، قصد التهريب باستعمال مركبة.