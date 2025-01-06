أقراص مهلوسة: عملية نوعية ببشار

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية بشار من إحباط عملية تهريب كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس البيان أنه "في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعبادلة، في عملية نوعية، من إحباط عملية تهريب لكمية جد معتبرة من الأقراص المهلوسة على مستوى منطقة حمادة مطيليح ببلدية تاغيت، ولاية بشار".

وأضاف البيان أن هذه العملية تمت بعد "التفعيل الجيد لمختلف التشكيلات الثابتة والمتحركة المتواجدة بالميدان"، مشيرا إلى أنه تم "حجز مركبة رباعية الدفع محملة بـ 330.000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ وهواتف نقالة ووثائق إدارية خاصة بالمركبة، ليتم بعد ذلك فتح تحقيق في القضية".