ترامب يهدد: أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه يتطلع إلى إطلاق سراح الأسرى الصهاينة في قطاع غزة قبل موعد تنصيبه المقرر الشهر الجاري.

ووفق ما نقلت قناة "الحرة" على موقعها الإلكتروني، قال ترامب ردا على سؤال حول مفاوضات غزة في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "إذا لم يتم إطلاق الرهائن بحلول موعد تنصيبي فإن أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها".

وكان ترامب أصدر في 2 ديسمبر تحذيرا شديد اللهجة، مؤكدا أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 جانفي 2025، فستكون هناك "مشكلة خطيرة" في الشرق الأوسط".

وبالتزامن مع موقف ترامب اليوم، قال مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إنه "يأمل في تحقيق نتائج طيبة فيما يتعلق بمحادثات الرهائن في غزة بحلول موعد تنصيب ترامب في 20 جانفي."