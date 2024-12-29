وفاة الباحثة العالمية صاحبة نظرية الجزائر مهد الحضارة الإنسانية

توفيت، اليوم، جينات أوماسيب قادري الباحثة المختصة في فترة ما قبل التاريخ و مساعدة الراحل مولود معمري في مركز الدراسات الأنثروبولوجيا بجامعة الجزائر في السبعينيات و مديرة مجلة " ليبيكا" من 1970 لغاية 1986. استقرت الباحثة المختصة في ما قبل التاريخ بالجزائر منذ 1956 و بقيت وفية للجزائر و أنجزت عدة دراسات ميدانية حول منطقة الصحراء السفلى بعد 18سنة من العمل في الميدان و شملت دراستها كذلك الرسومات الصخرية في طاسيلي ناجر و اعتبرت أن الجزائر تتوفر على أكبر عدد من مواقع فترة ما قبل التاريخ في العالم .

لم تستبعد الباحثة اثر اكتشاف بقايا أدوات إنسانية في موقع عين بوشريط بمنطقة عين لحنش سطيف تعود لـ 2,4 مليون سنة أن تكون شمال إفريقيا مهد الحضارة الإنسانية مثل موقع إثيوبيا بشرق إفريقيا. كما أكدت بأن الحصان البربري حسب بقايا عظام عثر عليها بموقع حي مالكي في العاصمة يبين أنه حسب فريق بحث إسباني هو أول فصيلة معروفة للحصان في تاريخ البشرية ودحضت كل النظريات القائلة بأنه من أصول مشرقية و من مصر بالتحديد.

كتبت العديد من المؤلفات حول فترة ما قبل التاريخ و أول تواجد بشري بمنطقة سطيف و معسكر و انتقل نحو بجاية في فترة الحرارة العالية ثم تيارت و وهران فترة ظهور الزراعة. صدر لها آخر كتاب بعنوان " جزائر أزمنة ما قبل التاريخ- تراث مجهول" عن مطبوعات الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار.