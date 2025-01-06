مجازر يومية في قطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الأربعاء، في عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على مدينة غزة وخان يونس، جنوبي القطاع، الذي يدخل يومه الـ460، وسط قصف مكثف جوا وبرا وبحرا، مستهدفا مراكز الإيواء والمنازل المأهولة.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد طفل متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء استهداف خيمته، أمس الثلاثاء، بمنطقة المواصي غربي خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طواقم الإنقاذ انتشلت شهيدا وعددا من المصابين، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة كلاب في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. وأشارت إلى أن طفلا رضيعا استشهد جراء قصف طائرات الاحتلال منزل ذويه في مدينة غزة.

وتواصل آليات الاحتلال قصفها المدفعي على حي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة. وحسب المصادر الطبية، استشهد 15 فلسطينيا في غارتين منفصلتين على شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم.



