بلاغ هام بخصوص منحة ومعاش التقاعد

دعا الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الأربعاء، المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد والمولودين في شهر جانفي، إلى تجديد وثائقهم الثبوتية.

وفي منشور للصندوق عبر حسابه على الـ"فيسبوك"، أوضح أن تجديد الوثائق يتم "باستخدام خدمة التعرف على ملامح الوجه بالنسبة للمستفيدين من تقاعد مباشر، أو استخدام منصة الهاتف المحمول "تقاعدي" بالنسبة للمستفيدين من تقاعد منقول، أو التقرب من مقر الوكالة المحلية".

وأضاف المصدر، "أن الوثائق الواجب تجديدها سنويا، فبالنسبة للتقاعد المباشر فيتعلق الأمر بشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين".

أما بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول، فيكون حسب الحالة كالتالي:

الأرملة:

- شهادة عدم إعادة الزواج.

- شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

البنت اليتيمة البالغة

- شهادة عدم الزواج.

- شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

اليتامى البالغون:

- شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة.

- نسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

الأصول:

- شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة).

الابن العاجز عن العمل:

- شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

- شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.