ترامب ينشر خريطة موحدة لأمريكا وكندا

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، صورتين عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، تُظهران خريطة للولايات المتحدة الأمريكية، وقد ضُمت إليها كندا، تحت العلم الأمريكي.

وكان ترامب قد أثار جدلا واسعا بتصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى "ضم كندا" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متعهدا باستخدام ما وصفه بـ"القوة الاقتصادية" لتحقيق ذلك، دون اللجوء إلى أي تدخل عسكري.

وقال ترامب إن اندماج البلدين سيكون "خطوة إيجابية"، مشيرا إلى أن "إزالة الحدود المصطنعة بين الدولتين ستعود بالفائدة على الأمن القومي وستخلق فرصا اقتصادية جديدة".

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، استقالته، ما دفع ترامب إلى تجديد دعوته للاندماج بين البلدين. وفي رد حاسم، أكد ترودو أن كندا "لن تخضع لأي ضغوط من الولايات المتحدة"، قائلا: "كندا لن تكون أبدا، على الإطلاق، جزءا من الولايات المتحدة".

تصريحات ترامب أثارت موجة من الانتقادات على الساحة الدولية، إذ وصفتها جهات عدة بأنها "غير مسبوقة ومثيرة للجدل"، في حين أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تعقّد العلاقات بين البلدين الحليفين.