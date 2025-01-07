شال يورط إدارة "الحمراوة"

أشرف المدرب الفرانكو - مالي، إيريك سيكو شال، على الحصة التدريبية لفريق مولودية وهران، التي جرت، اليوم الأربعاء، بملحق ملعب ميلود هدفي، ليزيد من الغموض بخصوص مستقبله.

وكشفت صور نشرها حساب فريق مولودية وهران على مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد شال في الحصة التدريبية التي يحضّر من خلالها رفقاء كريم عريبي للموعد المقبل، ومواجهة الدور السادس عشر لكأس الجزائر أمام اتحاد سطيف.

لاحقا نشرت إدارة مولودية وهران بيانا على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدت من خلاله استدعاء مدربها من أجل ما وصفته "الحسم النهائي في مسألة بقائه أو رحيله عن الفريق".

وذكرت بالمناسبة أن المدرب السابق لمنتخب مالي مرتبط بعقد (يمتد عامين) يضمن، حسبها، حقوق الطرفين.

وفي هذا السياق، كشف مصدر عليم أن شال اعترف، في حديث أولي مع مسيري المولودية، بأنه توصل لاتفاق مع اتحاد نيجيريا لكرة القدم، لكن ذلك لم يرسّم، حسبه، كونه لم يوقّع بعد على العقد.

وبحسب ذات المصدر، فإن شال منح الانطباع بأن إقامته في الباهية وهران وحضوره مباراة الكأس أمام اتحاد سطيف، مرتبطان بمصير عقده الجديد كمدرب لمنتخب نائب بطل إفريقيا.

وأكد ذات المصدر أن إدارة مولودية وهران لا يمكنها الوقوف أمام أي قرار يتخذه شال، على أساس أن العقد الذي وقّعه مع رئيس مجلس الإدارة، شكيب غوماري، ينص في أحد بنوده على فسخ العقد في حال وصول عرض أجنبي، وهي النقطة التي إن تأكدت ستزيد حتما من الضغوطات المفروضة على إدارة المولودية، بعد تلك التي فرضها الإخفاق الذريع الذي سجلته في ملف انتدابات اللاعبين. شعيب كحول