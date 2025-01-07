مسابقة توظيف للالتحاق بإدارة السجون (وثيقة)

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، عن فتح مسابقة توظيف، لفائدة مؤسساتها العقابية، في رتب مختلفة، وفق ما أورده بيان لذات المصالح.

وحسب بيان المديرية، نشر عبر حسابها بـ"فايسبوك"، فإن الرتب المعنية للمسابقة، هي: "أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، وسلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية، المنظمة بعنوان سنة 2025".

ونوهت ذات المصالح بأن إيداع ملفات الترشح للمسابقة يكون حصريا على موقع "الواب" الخاص بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على الروابط التالية:

- رتبة طبيب عام في الصحة العمومية:

https://dgapr.mjustice.dz:4443/recrute/medecins

- رتبة صيدلي عام في الصحة العمومية:

https://dgapr.mjustice.dz:4443/recrute/pharmaciens

- رتبة نفساني عيادي للصحة العمومية:

https://dgapr.mjustice.dz:4443/recrute/psychologue

وأشارت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أن آخر "آجال عملية الإيداع تمتد إلى غاية يوم الأربعاء 29 جانفي الجاري".