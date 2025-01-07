بلماضي يشيع والده وصهره

حل الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي بمستغانم تحسبا لتشييع جنازة والده محمد الذي توفي يوم السبت الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 87 سنة.

وبالإضافة إلى أفراد العائلة، سجلت شخصيات رياضية واعلامية وسياسية من بينها الرئيس السابق لـ"الفاف" جهيد زفيزف والمناجير العام السابق للمنتخب أمين لعبدي ووالي ولاية مستنغانم حضورها لتقديم العزاء بالمنزل العائلي بمستغانم قبل التوجه إلى مقبرة عين تادلس أين سيتم مراسم الدفن.

ومن مستغانم سيتنقل جمال بلماضي إلى سطيف لتقديم واجب العزاء في وفاة صهره (والد زوجته) الذي فارق الحياة بعد ساعات من وفاة والده.

وهي المرة التي يسجل فيها بطل إفريقيا 2019 عودته إلى الجزائر بعد عام من الغياب منذ أن لجأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى فسخ عقده بعد خروج المنتخب الوطني من الدور الأول لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2024 بكوت ديفوار.