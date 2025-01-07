تيبازة: تذبذب في توزيع مياه الشرب

أعلنت شركة "سيال" عن أشغال صيانة على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة في تيبازة، بداية من اليوم الأربعاء، إلى غاية يوم الجمعة 10 جانفي 2025، مما سينجر عنه تذبذب في برنامج التوزيع عبر 10 بلديات شرقية.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء: "تعلم شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" زبائنها ببرمجة شركة "مياه تيبازة" أشغالا على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة، ابتداء من يوم الأربعاء 8 جانفي 2025، إلى غاية يوم الجمعة 10 جانفي 2025".



وأضاف بيان "سيال" أنه سيترتب عن هذه الأشغال تعديل مع تذبذبات في برنامج التوزيع على مستوى بلديات القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تڤورايت، بوهارون، خميستي وسيدي راشد.

وتعلم "سيال" زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية، أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا، بعد انتهاء الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية.





