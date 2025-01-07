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مجتمع

الأحد المقبل عطلة مدفوعة الأجر

8 جانفي 2025 ()

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أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، بيانا بخصوص رأس السنة الأمازيغية.

وأوضح البيان ذاته أنه "بمناسبة أمنزو ن يناير. رأس السنة الأمازيغية، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الأحد 12 جانفي 2025، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة".

وأضاف البيان أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

 

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