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مال و أعمال

خطوة مهمة لتجسيد مشروع "جيلي" في الجزائر

8 جانفي 2025 ()
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استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأربعاء، وفدا من الشركة الصينية القابضة لصناعة السيارات "جيلي"، الذي كان مرفقا بممثلين عن مقاطعة شيانغ تان الصينية.

 وأفاد بيان صادر عن الهيئة العمومية، بأن اللقاء حضره إطارات من الوكالة، قدم خلاله الوفد الصيني عرضا شاملا عن نشاطات الشركة في مختلف دول العالم، وكذا إستراتيجية علامة "جيلي" في مجال صناعة السيارات في الجزائر، على المديين القصير والمتوسط.

 وتعتبر هذه الخطوة مهمة في مسار تجسيد مشروع العلامة الصينية في الجزائر، والإسهام في النسيج الصناعي والميكانيكي، خصوصا من خلال العمل على خلق ديناميكية عبر إشراك المناولة المحلية، وفقا لما يقتضيه دفتر الشروط المنظم للنشاط.

 

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