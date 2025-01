Vers la facilitation de la cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 08 janvier 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen de projets de décrets exécutifs relatifs à la loi sur la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de notre pays à œuvrer pour poursuivre les efforts visant à renforcer l'efficacité du système national de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement des armes de destruction massive et à assurer sa compatibilité avec les normes internationales pertinentes, notamment avec les recommandations du Groupe d’action financière GAFI, lit-on dans un communiqué des services du Premier Ministère.

Par ailleurs, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n°18-153 du 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobilier appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), qui vise l’amélioration et la facilitation des procédures administratives, en y apportant plus de souplesse afin de faciliter l’opération de cession au profit des acquéreurs légaux, poursuit le communiqué.

Enfin, et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du programme de renforcement de la sécurité hydrique décidé par Monsieur le Président de la République, le Gouvernement a entendu deux communications sur l'état d'avancement de la réalisation des cinq usines de dessalement d'eau de mer qui devraient être mises en service dans les semaines à venir, ainsi que l’examen de l'état d'avancement de la réalisation du barrage de Souk El Tleta dans la Wilaya de Tizi Ouzou, qui contribuerait à améliorer l'approvisionnement en eau potable au profit des habitants des Wilayas de Tizi. Ouzou, Boumerdès et Alger, avec une capacité de stockage pouvant atteindre 90 millions de m3 par an, conclut la source.