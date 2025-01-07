الأمم المتحدة: تجديد عضوية الجزائر في لجنة بناء السلام

تم تجديد عضوية الجزائر في لجنة بناء السلام للسنة الثانية على التوالي وهذا في إطار عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي.

ويؤكد هذا القرار الاعتراف الدولي بالتزام الجزائر من أجل السلم والاستقرار في العالم، كما يمثل القرار أيضا علامة ثقة اتجاه الجزائر التي رحبت العديد من الوفود بمساهمتها البناءة في عمل لجنة بناء السلام خلال سنة 2024.

ويأتي تجديد العضوية في مرحلة محورية تميزها المراجعة الخماسية لنظام بناء السلام التي ستجري خلال سنة 2025.

وتمنح هذه المراجعة التي تهدف إلى تقييم مدى فعالية الأدوات والآليات التي وضعتها الأمم المتحدة، فرصة فريدة لدعم عمل المجتمع الدولي من أجل سلام مستدام.

وتعتبر لجنة بناء السلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن جهازا استشاريا بين الحكومات مكلفة بدعم جهود تعزيز السلام في البلدان المتضررة من النزاعات.

كما أنها تقدم استشارات استراتيجية وتنسيق بين الأعمال وتساهم في تقديم دعم مالي وتقني للبلدان المعنية.

وتضم اللجنة 31 بلدا منها الدول الأعضاء السبعة في مجلس الأمن من بينها الدول الخمس دائمة العضوية.