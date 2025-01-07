بعد سنتين .. حل معضلة رئيس الجمهورية بلبنان

أكدت وسائل إعلام مختلفة، مساء اليوم الأربعاء، اختيار قائد الجيش السابق جوزيف عون، كمرشح توافقي تمهيدا لانتخابه رئيسا للبنان.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن مرشح حزب الله وحركة أمل سليمان فرنجية انسحابه من السباق الرئاسي اللبناني.

وقال فرنجيه في بيان، نقلته "سكاي نيوز": "أما وقد توفرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوما هو العائق أمام عملية الانتخاب".

وأضاف: "وإذ أشكر كل من اقترع لي، فإنني -وانسجاما مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة -داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى. إنني أتمنى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية".

وتنعقد الجلسة العامة للبرلمان غدا الخميس لانتخاب خلف ميشال عون الذي انتهت ولايته في أكتوبر 2022، لكن البرلمان فشل خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس.