البراءة لمتهم بقتل زوجته

أصدرت، اليوم الأربعاء، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء تيارت، حكما ببراءة شخص يبلغ من العمر 45 سنة، متهم بقتل زوجته ضربا، كان موقوفا منذ شهر نوفمبر الماضي بأمر إيداع من القاعة إثر صدور حكم بالسجن النافذ ضده من محكمة الجنايات الابتدائية.

واعتمدت هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية على إفادة الطبيب الشرعي لمستشفى يوسف دمارجي بمدينة تيارت حضوريا، لشرح أسباب الوفاة "الناجمة عن نزيف داخلي على مستوى الرأس"، مستبعدا فرضية تعرضها للضرب أو الدفع من طرف آخر، بينما صرح والدها أنها تعرضت للتعنيف في عدة مرات في فترة 15 سنة التي قضتها معه منجبة منه ثلاثة أولاد، دون أن تقدم شكوى ضد زوجها، ونفى المتهم كل التهم الموجهة له بضرب زوجته، مرجعا سقوطها أثناء تنظيف الشقة في حادثة منزلية ومعاناتها من مرض الصرع، كما قال، وغابت والدتها المطلقة من والدها، عن جلسة المحاكمة.

أما محامي الطرف المدني فركز في مرافعته على ما وصفها بالتناقضات المسجلة في تصريحات المتهم مقارنة بتلك التي أدلى بها على مستوى التقاضي الأول، وإقدامه على تغيير عباءتها قبل نقلها إلى المستشفى وتنظيف بقع الدم.

والتمس ممثل الحق العام عقوبة السجن المؤبد ضد المتهم.