"هدفي الأول إعادة الصفراء إلى مكانها الطبيعي"

رسمت الجمعية العامة لاتحاد الحراش، سفيان طواهرية رئيسا للنادي الهاوي، خلفا للرئيس مصطفى مقور، بعد انتخابه بالإجماع، خلال أشغال الجمعية الانتخابية التي عقدت، اليوم، بفندق "حياة ريجانسي" بالعاصمة، بحضور العائلية الحراشية، يتقدمهم الفنان المحبوب صالح أوقروت المعروف باسم "صويلح".

بحضور 32 عضوا من أصل 38، زكى أعضاء الجمعية العامة الانتخابية للنادي الهاوي لاتحاد الحراش، سفيان طواهرية، الرئيس المدير العام لشركة "حياة بيتروليوم"، رئيسا للنادي الهاوي لـ"الصفراء"، وسط حضور مميز للعائلة الحراشية من لاعبين قدماء من أمثال خالد لونيسي ومدربين سابقين، كما هو الحال بالنسبة ليونس إفتسان ومسيرين سابقين، يتقدمهم عبد القادر مانع وكابري ورياضيين معروفين في الوسط الحراشي، ممن صنعوا أمجاد هذه المدينة العريقة خاصة والرياضة الجزائرية عامة، كإلياس بويعقوب بطل الجيدو ومحمد زبار بطل المصارعة وشخصيات معروفة من أبناء المدينة كالمعلق المعروف حفيظ دراجي وكذا صالح أوقروت، الفنان القدير الذي رسم الابتسامة في وجوه الجزائريين والمعروف باسم صويلح".. كل هؤلاء لبوا النداء وعبروا جميعهم على مساندتهم المطلقة لشخص سفيان طواهرية، المعول عليه كثيرا لقيادة "الصفراء" إلى بر الأمان، بدءا بتحقيق الصعود هذا الموسم إلى الرابطة المحترفة الأولى، وبعدها إعادة بريق الفريق الذي تاه في السنوات الفارطة.

هذه الأمنيات تحدث عنها الرئيس الجديد سفيان طواهرية، بلغة الواثق في نفسه، في تصريحاته، اليوم، خلال حفل تنصيب الإدارة الجديدة للفريق، حيث قال، بعد أن قدم تشكراته لجميع من سانده وزكاه في هذا المنصب:" قبل أن أكون رئيسا، أنا مناصر وعاشق لاتحاد الحراش منذ الصغر"، مضيفا "هدفي هو إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية، بمعنى تحقيق الصعود هذا الموسم، كما أنني سأفتتح أكاديمية للفريق بمقاييس عالمية، لإعادة المدرسة الحراشية التي كونت في السابق لاعبين كبار ."

وتابع طواهرية: "لن أدخر أي جهد لتحقيق أهدافي مع الفريق، وهذا أقل شيء يمكن أن أقوم به، خدمة لبلدي".

ثقة طواهرية، من خلال كلامه، في تحقيق الأهداف المسطرة جعلت الجميع في القاعة يصفق ويؤمن بهذا المشروع، بدءا بالرؤساء السابقين للفريق، كما هو الحال بالنسبة للرئيس السابق عبد القادر مانع الذي قال: "أشعر أنها الانطلاقة الحقيقة لفريق السمسم، هذا الرجل (يقصد طواهرية) لديه من الإمكانات ما يؤهله لإعادة بريق الاتحاد الرياضي الإسلامي لمدينة الحراش".

ودعم المدير الرياضي لاتحاد الحراش مصطفى مازة، ما جاء على لسان سفيان طواهرية، قائلا " لبيت نداء الرجال .. المهمة لن تكون سهلة، لكن يمكن تحقيقها بفضل وقوف العائلة الحراشية"، قبل أن يضيف "لدينا مشروع رياضي واقتصادي سنحاول تحقيقه في اتحاد الحراش .. صحيح أن الجميع لا يؤمن بالمشاريع الرياضية في الجزائر، لكن صدقوني إنه مشروع حقيقي سيكون له باع كبير."

حفل التنصيب عرف أيضا تكريم بعض الشخصيات، بدءا بعائلة الرئيس الراحل محمد العايب ووصولا إلى الفنان صالح أوقروت والمعلق حفيظ دراجي.

للإشارة، أبقى سفيان طواهرية، لحد كتابة هذه الأسطر، على نفس أعضاء المكتب المسير السابق في عهد مقور، ويتعلق الأمر بنجيب بوربيع كنائب أول وعبد الرؤوف بلعابد كأمين عام ودحمان سليماني وسيدأحمد شعبان كعضوين في الإدارة الحراشية.