28.9 مليار لتجسيد عدة مشاريع بالمدن الجديدة

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة، الاجتماع التقييمي الثالث الخاص بالمديرية العامة للمدينة.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد استهل الاجتماع بعرض قدمته المديرة العامة للمدينة، دردور جيهان هانم، حول أهم المحاور الرئيسية المتعلقة بالأشغال على مستوى المدن والمدن الجديدة لاسيما، سيدي عبد الله، بوعينان، ذراع الريش، والمدينتين الجديدتين علي منجلي وعين النحاس.

ومن جهته، سلط الوزير الضوء على أهم الاستثمارات العمومية المبرمجة في سنة 2025، "حيث خُصِصَ للمديرية العامة للمدينة مبلغ مالي مقدر بـ 28.9 مليار دج حسب ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025، خصص هذا المبلغ لإنجاز 47 عملية تخص الدراسات والإنجاز على مستوى المدن الجديدة."

وفي هذا السياق، أمر بلعريبي – يضيف البيان - "بتحديد أجندة البدء في أشغال جميع المشاريع وضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والتعاقدية قبل نهاية الثلاثي الاول من السنة الجارية".

من جانب آخر فقد تم الوقوف على العقار الموجه للاستثمار والتابع للمدن الجديدة، بحيث "أمر الوزير بتحويل هذا العقار الجاهز إلى الوكالة الوطنية للاستثمار، إضافة إلى ما تم تحويله مسبقا والمقدر بـ 29 هكتار مخصص للاستثمار".

كما وجّه وزير السكن، بإجراء زيارات ميدانية على مستوى الأقطاب الاستثمارية للمدن الجديدة، ورفع جميع العراقيل والعوائق التقنية التي تحول دون إمكانية تحويله إلى الوكالة الوطنية للاستثمار."