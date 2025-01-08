حرائق لوس أنجلوس تخرج عن السيطرة

أعلنت السلطات الأمريكية، عن مقتل ما لا يقلّ عن 5 أشخاص، وإجلاء أكثر من 100 ألف شخص، وتسجيل دمار واسع للمباني والممتلكات، جراء الحرائق المهولة التي تحاصر مدينة لوس أنجلوس، وتتوسع رقعتها بفعل الريح العاتية، منذ أمس الثلاثاء، فيما ألغى الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن زيارته المقررة إلى إيطاليا لمتابعة الوضع الطارئ بعد خروج الحرائق عن دائرة السيطرة.

وقالت شركة أكيو ويذر الأميركية الخاصة للتنبؤ الجوي، اليوم الأربعاء، إن الأضرار والخسائر الاقتصادية المقدرة الناجمة عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس، تتراوح بين 52 و57 مليار دولار كتقدير أولي، إلا أنه وفي حالة انتشار الحريق إلى أحياء ذات كثافة سكانية عالية فسوف يتعين تعديل التقديرات الحالية للخسائر بالزيادة.

وترك آلاف الأشخاص منازلهم بعد أن اجتاحت الحرائق منطقة ساحلية في لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا، وقال مسؤولون إن العديد من المباني دمرت واحترق ما يزيد عن 1214 هكتار في منطقة "باسيفيك باليساديس" بين مدينتي سانتا مونيكا وماليبو الساحليتين.

واكتظت الطرق السريعة بالفارين من الحرائق بينما تصاعدت أعمدة اللهب والدخان في سماء المدينة، وقالت سلطات الإطفاء إن عدة أشخاص أصيبوا في حريق باليساديس، بعضهم بحروق في الوجه واليدين.

وفي هوليود، أمرت السلطات ليل الأربعاء سكان وسط المنطقة التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديدن فيما أعلنت مديرية الإطفاء في لوس أنجلوس أن الحريق يمثل "تهديدا للحياة"، وأصدرت أمرا قانونيا بإخلاء المنطقة على الفور، مؤكدة أن "المنطقة محظورة قانونا أمام العامة".

واندلع الحريق في منطقة "هوليود هيلز" الواقعة على بُعد بضع مئات الأمتار فقط من جادة "هوليود بوليفارد" الشهيرة.

ووفقا لموقع معني بانقطاعات التيار الكهربائي، فقد انقطعت الكهرباء عن ما يقرب من مليون منزل وشركة في مقاطعة لوس أنجلوس، كما تقرر إغلاق المدارس في المقاطعة حتى اليوم الخميس على الأقل.

وبالإضافة إلى حريقين كبيرين، اندلعت 4 حرائق أصغر في المقاطعة مما أدى إلى استنزاف موارد مكافحة الحرائق التي كانت قد استنفدت بالفعل.

ويأتي اندلاع الحرائق في وقت حساس بشكل خاص لمنطقة جنوب كاليفورنيا التي لم تشهد هطول أمطار غزيرة منذ بداية الموسم.

ويقول العلماء إن الحرائق، التي اندلعت في غير التوقيت المعتاد لحرائق الغابات، تمثل أحدث الظواهر الجوية المتطرفة التي من المرجح أن تتفاقم بصورة أكبر مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم في العقود القادمة.