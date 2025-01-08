تزويد البواخر بوقود مخفض الكبريت بداية من هذا التاريخ

تستعدّ شركات النقل البحري، لتنفيذ اتفاقية ماربول القاضية بتموين البواخر بالوقود بنسبة الكبريت (SECA) تعادل 0.1% بدلا من 0.5%.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة النقل، مساء أمس الأربعاء، فإنه تقرّر تطبيق هذه الاتفاقية التي تعنى بالحفاظ على البيئة البحرية من التلوث، ابتداء من ماي 2025.

وخلال ترأسه لاجتماع تنسيقي لمتابعة الاستعداد لتطبيق الاتفاقية، أكد وزير النقل، السعيد سعيود، على أهمية العمل المشترك بين مختلف الأطراف لضمان الامتثال للمعايير البيئية الجديدة التي تهدف إلى تقليل إنبعاثات الكبريت، من أجل تحسين جودة الهواء والحفاظ على البيئة البحرية.

وقد حضر هذا الاجتماع، كل من رئيس المجمع الجزائري للنقل البحري، والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ومسيري الشركة الوطنية للملاحة البحرية، وبمشاركة الرئيس المدير العام لشركة نفطال وعدد من إطاراتها.

كما أمر سعيود، كل من الشركات الوطنية للنقل البحري بالعمل والتنسيق مع شركة نفطال وسونطراك لعقد اجتماع تقني يتم خلاله دراسة كل السبل الممكنة للتكفل بتموين البواخر الوطنية بالوقود 0.1% كبريت، وتحديد التجهيزات اللازمة للبواخر والتي تتلائم مع هذا النوع الجديد من الوقود، مع إحترام الآجال المحددة.