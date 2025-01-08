مسابقة وطنية للتوظيف بالأمن الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، عن إطلاق مسابقة توظيف عن طريق الإنتقاء بناء على دراسة الملف، للالتحاق بسلك الأعوان المتعاقدين الشبيهين في مختلف مناصب الشغل، بموجب عقد محدد المدة وبالتوقيت الكامل، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح.

كما أعلنت المصالح ذاتها عن إطلاق مسابقة توظيف لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز خاص بالولايات (الجزائر- البليدة - وهران - قسنطينة - ورقلة - بشار- تمنراست)، عن طريق الانتقاء بناءً على دراسة الملف للأعوان المتعاقدين، بموجب عقود محددة المدة (بالتوقيت الكامل وبالتوقيت الجزئي.

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