رئيس لجنة الشؤون الخارجية الروسية في زيارة رسمية إلى الجزائر

حل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما لروسيا الاتحادية، ليوند سلوتسكي، اليوم الخميس بالجزائر، في إطار زيارة رسمية تدوم يوما واحدا، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وكان في استقبال سلوتسكي بمطار هواري بومدين الدولي، بالقاعة الشرفية، محمد خوان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية.

وخلال هذه الزيارة، ستكون سلوتسكي، الذي يترأس أيضا المجموعة البرلمانية للحزب الليبرالي الديمقراطي، لقاءات مع عدد من المسؤولين "ستسمح ببحث سبل ترقية التعاون في شتى المجالات"، مثلما أشار إليه بيان المجلس الشعبي الوطني.