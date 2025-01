Consultations en vue d'un dialogue national

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a entamé des consultations avec les partis politiques avant de lancer le dialogue national prévu. Il a ouvert cette série de rencontres en recevant une délégation du Rassemblement national démocratique (RND), et d'autres délégations devraient être reçues dans les prochains jours.

Le secrétaire général du RND, Mustapha Yahi, a fait une déclaration après la rencontre, publiée sur la page de la présidence de la République sur Facebook, dans laquelle il a exposé le contenu de la rencontre inaugurale avec le président. "Nous avons eu l'occasion d'écouter le président et de partager avec lui certaines informations concernant les évolutions nationales et internationales. Parmi les principaux sujets abordés, il y a la loi sur l'organisation des partis ainsi que le projet de loi électorale, après avoir salué le projet de loi sur les communes et les wilayas, que nous avons qualifié de révolution pour les collectivités locales " a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'il y a eu " une discussion riche et forte, nous avons également abordé le dialogue et nous avons constaté, comme nous l'avons dit précédemment, que le président est un homme de dialogue et démocratique. Il y a eu des discussions sur des sujets envoyés aux partis, et ensuite, probablement, une conférence ou quelque chose du genre pourrait avoir lieu pour discuter des différentes questions, telles que la question des collectivités locales, la loi électorale et la loi sur les partis ".

Cette rencontre avec la délégation du RND s'inscrit dans le cadre de la réponse du président de la République aux demandes des partis politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, qui ont récemment appelé au lancement d'un processus de dialogue national sur les questions politiques, économiques et sociales.

Le président de la République avait réservé une partie de son discours annuel devant le parlement, le mois dernier, pour évoquer le dialogue national. Il a mentionné que la phase à venir verra le lancement du dialogue politique, une promesse qu'il avait faite lors de sa prestation de serment pour son second mandat, en déclarant que "la prochaine phase verra le lancement du dialogue politique comme promis, et il sera à la hauteur des enjeux internes ". "J'ai promis à la classe politique d'ouvrir un dialogue pour renforcer le front intérieur, et cela se fera de manière organisée. Nous espérons que ce dialogue national sera profond, inclusif et éloigné des simples déclarations " a-t-il ajouté.

Tebboune a également promis que ce dialogue politique à venir "portera sur les droits fondamentaux à travers les lois consacrées dans la Constitution et la loi organique relative aux partis politiques et aux associations, ainsi qu'une révision des lois relatives aux collectivités locales afin de lancer la reconstruction d'un État de droit et de démocratie véritable."

La révision de la loi sur les communes et les wilayas a été une première étape dans le processus d'ouverture politique et de travail participatif initié par le président Tebboune pour garantir le bon fonctionnement et l'efficacité des conseils populaires locaux, tant au niveau communal que wilaya. Les projets de lois ont été remis aux partis il y a quelques semaines pour étude et commentaires.

Le président prévoit également d'adopter la même approche pour la loi sur les partis, ayant promis aux partis de participer à l'élaboration de leur loi organique.

Le président Tebboune avait, avant cela, souligné que le processus de consultation était une promesse à la classe politique pour renforcer le front intérieur et "se fera de manière organisée". Il semble que le président envisage de fixer des dates précises pour le dialogue, après avoir donné une estimation approximative du moment de son lancement, en affirmant qu'il "devrait être bien préparé, car ce n'est pas un festival ou une tribune pour exhiber sa force, mais une occasion de construire un État fort économiquement, culturellement, avec ses jeunes et démocratiquement." Il a précisé que ce dialogue est attendu pour la fin de l'année 2025 et le début de l'année 2026.

Au début de son second mandat, le président Tebboune s'était engagé à lancer un dialogue national avec toutes les forces vives du pays, pour "réaliser une véritable démocratie", précisant que "dans des conditions qui nous permettront de le faire, nous effectuerons des consultations intensifiées avec toutes les forces vives du pays, qu'elles soient politiques, économiques ou issues de la jeunesse ".

Jusqu'à présent, la plupart des partis politiques se sont montrés ouverts au dialogue, mais certains lient son succès à la levée de toutes les restrictions sur l'exercice de la liberté d'expression politique et de la liberté de la presse, demandant ainsi une ouverture politique et médiatique réelle et la fin de la criminalisation des libertés démocratiques.