تنظيم الصالون الجزائري للعقار بالعاصمة

سيتم تنظيم الطبعة الثانية من الصالون الجزائري للعقار "دي زاد إيمو"، في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 فيفري المقبل بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، وفقا لما أفاد به بيان للمنظمين.

وستعرف التظاهرة، التي تنظمها شركة "الجزائر للمعارض"، فرع مجمع "صافكس"، ووكالة "ووركبلايس الجزائر"، مشاركة 60 عارضا، وتنظيم ورشات عمل يقدمها خبراء، ومسابقات ولقاءات بين المهنيين، كما سيشهد "القيام بدراسة معمقة بشأن نمو قطاع السكن من خلال إطلاق مشروع حول الحلول المخصصة للنمو الحضري المستدام"، وفقا للبيان.

وتهدف التظاهرة -حسب المصدر نفسه- إلى منح "فرصة لتبادل الخبرات بين المهنيين في مجال البناء والنظافة والصيانة والسلامة الحضرية والمرقين العقارين، وتقديم حلول مبتكرة لتنظيم المدن وتطويرها".